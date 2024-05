Maltempo: Anci Lombardia nel Milanese per verificare necessità dopo alluvione

MeteoWeb

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Anci Lombardia, preso atto della emergenza alluvionale che ha colpito i Comuni di Bellinzago, Gessate, Liscate e Vignate, nel Milanese, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza ai sindaci e alle popolazioni coinvolte dal grave evento calamitoso, su mandato dell’ufficio di presidenza, è presente sul territorio con il vice presidente vicario Giacomo Ghilardi, al fine di verificare le necessità locali e organizzare team di supporto amministrativo agli uffici dei Comuni interessati.

Concluse le operazioni di emergenza contingente, infatti, si dovrà intervenire attraverso tutte le attività amministrative conseguenti per verificare l’agibilità degli stabili, effettuare le perizie di valutazione dei danni e compilare le schede Rasda, per così procedere alla quantificazione dei danni e alla richiesta dei rimborsi.

Anci Lombardia, come consuetudine in queste emergenze, valuterà con le Amministrazioni interessate se attivare la richiesta di interventi diretti di tecnici volontari dei Comuni lombardi.

