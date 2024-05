Mattarella, il ricordo Goria, ‘Costituzione non è del passato ma del futuro’

MeteoWeb

Asti, 23 mag. (Adnkronos) – “Il professor Pizzetti ha avuto la cortesia di citare la mia collaborazione con il presidente Goria nel suo Governo, tra l?altro impegnato nel varo della legge in materia di ordinamento della presidenza del Consiglio, che ebbi il compito di seguire in stretto contatto con il presidente” come ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Mi sia consentito di unire il mio ricordo alla menzione del discorso che il presidente del Consiglio pronunciò in occasione dell?anniversario dei 40 anni dall?entrata in vigore della Costituzione e che rappresenta, a mio avviso, uno dei suoi messaggi di grande significato. Quelli che, talvolta, venivano indicati come punti di debolezza, sono, a giudizio di Goria, punti di forza, tanto da affermare: ‘questa non è solo la Costituzione del nostro passato, ma anche quella del nostro futuro'”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Asti alla commemorazione di Giovanni Goria, nel trentennale della morte, organizzata dall’omonima fondazione.

