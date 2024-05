Matteotti: Conte, ‘da Meloni un passo in avanti verso completa revisione sul fascismo’

MeteoWeb

Roma, 31 mag (Adnkronos) – Nelle parole di Giorgia Meloni su Matteotti “c’è un passo in avanti. Bisogna riconoscere che Giorgia Meloni ha allargato il raggio e ha chiaramente attribuito la responsabilità al fascismo”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Coffee break, su La7.

“Le va dato atto, con onestà intellettuale, che è un passo nuovo, in avanti, che consentirà di abbracciare una completa revisione del fascismo. Potrà anche aggiungere che il mandante non poteva che essere Mussolini, comprovato da documenti storici”, ha aggiunto il leader del M5s.

