Meteo Aosta, le previsioni per domani giovedì 9 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 9 Maggio ad Aosta prevedono una giornata all’insegna della variabilità delle condizioni atmosferiche. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese nubi sparse che potrebbero aumentare di intensità.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature saranno di circa +11°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno fino a coprire il cielo per circa il 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa sarà intorno al 50%, con temperature che si abbasseranno fino ai +12°C. Il vento sarà ancora una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Aosta si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di giornate soleggiate e altre più nuvolose. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.2 O max 3.9 Ponente 77 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.3 ONO max 4.3 Maestrale 80 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 0.4 SSE max 2.2 Scirocco 69 % 1022 hPa 10 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 4.6 SE max 3.9 Scirocco 59 % 1020 hPa 13 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 7.7 SSE max 6.3 Scirocco 54 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 3.8 SSO max 4 Libeccio 61 % 1018 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 1.2 S max 4.3 Ostro 84 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° Assenti 1.3 SO max 3.2 Libeccio 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:51

