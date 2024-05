Meteo Aosta, le previsioni per domani sabato 18 maggio

MeteoWeb

Sabato 18 Maggio a Aosta si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 39% e il 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,7°C e +12,8°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con intensità compresa tra 1,7km/h e 5,6km/h.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 74% con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,3°C. Il vento cambierà direzione verso Est – Sud Est con una velocità compresa tra 3km/h e 6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con cielo coperto al 100% e piogge leggere. Le temperature massime raggiungeranno i +14,2°C con una percezione termica di +13,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 8,2km/h da Est – Sud Est.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a +9,7°C con una percezione termica simile. Il vento cambierà direzione verso Ovest e aumenterà di intensità fino a 6,8km/h.

In conclusione, Aosta si prepara a una giornata instabile con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare piogge e vento. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 18 Maggio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° prob. 14 % 3 ONO max 3.3 Maestrale 91 % 1017 hPa 4 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 23 % 3.6 O max 4.2 Ponente 92 % 1017 hPa 7 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° prob. 27 % 1 E max 3.1 Levante 83 % 1015 hPa 10 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° prob. 45 % 5.6 ESE max 5.9 Scirocco 91 % 1015 hPa 13 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 83 % 7 ESE max 8.6 Scirocco 88 % 1014 hPa 16 pioggia moderata +12.8° perc. +12.5° 1.61 mm 1 O max 3.5 Ponente 93 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +10.2° perc. +9.8° 0.45 mm 4.9 O max 6.9 Ponente 97 % 1017 hPa 22 nubi sparse +10° perc. +10° prob. 55 % 4.8 O max 4.9 Ponente 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:02

