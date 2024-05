Meteo Catania, le previsioni per domani domenica 12 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio a Catania si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +17°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +22°C verso le 11:00. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +18°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Domenica, con cieli sereni e copertura nuvolosa quasi assente.

In conclusione, Domenica 12 Maggio a Catania si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con un clima primaverile che accompagnerà la città siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 4.5 NO max 4.7 Maestrale 74 % 1018 hPa 3 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 4.5 ONO max 5.5 Maestrale 67 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 1.8 NO max 3.7 Maestrale 57 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 7.8 ESE max 6.6 Scirocco 54 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 14.1 ESE max 11.6 Scirocco 54 % 1019 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 14.2 SE max 14.1 Scirocco 61 % 1018 hPa 18 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 7.1 E max 10.7 Levante 73 % 1018 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 3 NO max 6.2 Maestrale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:01

