Meteo Crotone, le previsioni per domani giovedì 16 maggio

Le previsioni meteo a Crotone per Giovedì 16 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata, con valori che si attesteranno intorno ai +19°C fino ai +21°C.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto con temperature che oscilleranno tra i +19°C e i +21°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 37,7km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa potrebbe diradarsi leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con venti che soffieranno sempre da Sud con una velocità di circa 35km/h.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud con una velocità intorno ai 20km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Crotone indicano una giornata con cielo coperto e temperature piuttosto stabili. Tuttavia, è possibile che nel pomeriggio si verifichino delle schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Crotone

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 3 % 10.8 ESE max 14.6 Scirocco 91 % 1009 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 3 % 9 E max 15.8 Levante 93 % 1011 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.6° Assenti 19.3 SSE max 28.2 Scirocco 92 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 31.3 S max 43.7 Ostro 82 % 1010 hPa 12 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° Assenti 32.3 S max 47.1 Ostro 77 % 1008 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 24.3 S max 35.1 Ostro 82 % 1007 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19.4° Assenti 19.6 S max 27.6 Ostro 94 % 1006 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° Assenti 13.8 S max 18.8 Ostro 92 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:01

