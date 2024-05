Meteo Gravina di Catania, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina di Catania indicano una settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo. Lunedì sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino, con temperature in aumento nel corso della giornata. Martedì e Mercoledì saranno soleggiati, con un ulteriore aumento delle temperature massime. Giovedì il cielo sarà sereno, mantenendo un clima piacevole. Venti leggeri accompagneranno le giornate, ideali per attività all’aperto.

Lunedì 20 Maggio

Nella notte a Gravina di Catania, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento soffierà a 3,9km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 6,4km/h. Le precipitazioni sono assenti, e l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche vedranno ancora la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 82%. Le temperature saliranno fino a +21,6°C, percepite come +21,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,7km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 18,4km/h. L’umidità diminuirà al 62% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,8°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà da Est a 18km/h, con raffiche fino a 25,1km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,7°C, percepite come +19,6°C. Il vento soffierà da Est a 8km/h, con raffiche fino a 15,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità aumenterà leggermente al 73% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Martedì 21 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima del 3%. Le temperature si attesteranno sui +18,4°C, percepite come +18,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,4km/h, con raffiche fino a 13,6km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C, percepite come +18,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 9,7km/h, con raffiche fino a 16,6km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica costante a 1009hPa.

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,5°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà costante da Ovest a 11,3km/h, con raffiche fino a 19,1km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità diminuirà al 50% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa minima dell’1%. Le temperature massime saranno intorno ai +25,8°C, percepite come +25,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h, con raffiche fino a 20,3km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, percepite come +23,6°C. Il vento soffierà da Sud Est a 14,9km/h, con raffiche fino a 16km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità aumenterà al 52% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 22 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima del 2%. Le temperature si attesteranno sui +16,6°C, percepite come +15,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,9km/h, con raffiche fino a 9,3km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nelle prime ore del mattino, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,2°C, percepite come +15,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 4,7km/h, con raffiche fino a 7,7km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,9°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà costante da Ovest – Sud Ovest a 5,6km/h, con raffiche fino a 13,6km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità diminuirà al 35% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature massime saranno intorno ai +25,2°C, percepite come +24,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 12,8km/h, con raffiche fino a 18,3km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 31% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C, percepite come +18,7°C. Il vento soffierà da Est a 3,9km/h, con raffiche fino a 10,4km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità aumenterà leggermente al 56% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 23 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature si attesteranno sui +18,1°C, percepite come +17,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 5km/h, con raffiche fino a 6,7km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,7°C, percepite come +16,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 4km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima dell’0%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,3°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà costante da Sud a 2,8km/h, con raffiche fino a 6,8km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità diminuirà al 35% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature massime saranno intorno ai +24,5°C, percepite come +23,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 5,1km/h, con raffiche fino a 9,6km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 34% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

In serata, il cielo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa minima del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, percepite come +23,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 5,1km/h, con raffiche fino a 9,6km/h. Le precipitazioni e la probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità aumenterà leggermente al 34% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina di Catania, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature gradevoli e venti leggeri. Sia Martedì che Mercoledì saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento, mentre Giovedì si manterrà un clima piacevole con cielo sereno. Sono previste condizioni ottimali per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo in tutta tranquillità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.