Meteo: in Lombardia continua anche domani tempo marcatamente perturbato

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – L’attiva perturbazione atlantica, discesa sulla Francia, determinerà anche per domani tempo marcatamente perturbato sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse e ventilazione sostenuta anche in pianura.

Secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, bisognerà attendere almeno fino a venerdì per assistere ad un progressivo colmamento della struttura depressionaria, che lascerà un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione.

Fino a lunedì le precipitazioni si presenteranno a ciclo diurno, più probabili sui rilievi ed i settori occidentali, con temperature in lieve, ma progressivo aumento.

