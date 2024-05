Meteo: in Lombardia tempo instabile per tutta la settimana

MeteoWeb

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Sulla Lombardia tempo instabile: secondo il bollettino meteo di Arpa regionale, per domani è atteso il transito di una perturbazione da Sud, con precipitazioni da moderate a forti diffuse fino al primo pomeriggio, poi sparse o isolate in presenza di schiarite.

Mercoledì flusso occidentale con venti deboli e temporanea instabilità, accentuata dal ciclo diurno e da effetti orografici: nuvolosità variabile con rovesci o temporali diffusi nelle ore centrali soprattutto su alta pianura e Prealpi.

Per giovedì è atteso il transito di una nuova perturbazione, associata alla medesima circolazione depressionaria dei giorni precedenti.

