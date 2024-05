Meteo Lentini, le previsioni per il weekend 31 Maggio – 2 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Lentini indicano temperature gradevoli e cieli per lo più sereni. Sabato si avrà un lieve aumento della copertura nuvolosa, mentre le precipitazioni saranno scarse o assenti. Il vento sarà prevalentemente leggero. I lettori potranno godersi un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature estive, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 31 Maggio

Nella notte a Lentini, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,5°C, con una leggera percezione di freddo a +18,3°C. Il vento soffierà a 6,2km/h da Ovest, con raffiche leggere fino a 6km/h. Le precipitazioni sono assenti, e l’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, con una percezione di caldo di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 15,1km/h, con raffiche leggere. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si abbasserà al 30% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime toccheranno i +31°C, con una percezione di caldo di +29,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 19,1km/h, con brezze vivaci. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà al 31% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di caldo di +21,4°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est a 4,2km/h. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità salirà al 66% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 1 Giugno

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +20,4°C, con una percezione di freddo di +19,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,5km/h, con brezze leggere. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di caldo di +30,3°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Sud Est a 15km/h, con brezze. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, e l’umidità si manterrà al 25% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse al 31%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una percezione di caldo di +32,4°C. Il vento soffierà da Sud Est a 23,8km/h, con brezze vivaci. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 24% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente con nubi sparse al 71%. Le temperature si abbasseranno attorno ai +19,9°C, con una percezione di fresco di +20°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est a 5,9km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 5%, mentre l’umidità salirà al 79% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 2 Giugno

Nella notte, il cielo sarà coperto con nubi sparse al 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di freddo di +18,9°C. Il vento sarà praticamente fermo a 1km/h da Nord – Nord Est. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 73% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto con una probabilità del 94%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +18,9°C, con una percezione di freddo di +18,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 2,8km/h, con bava di vento. Le precipitazioni saranno presenti, e l’umidità si manterrà al 73% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente con nubi sparse al 56%. Le temperature massime toccheranno i +30,6°C, con una percezione di caldo di +29,3°C. Il vento soffierà da Est a 19km/h, con brezze. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 5%, e l’umidità si abbasserà al 33% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto con nubi sparse al 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di fresco di +20°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est a 5,9km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 5%, mentre l’umidità salirà al 79% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, il fine settimana a Lentini si prospetta con temperature gradevoli e cieli per lo più sereni, con qualche aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Sabato. Le precipitazioni saranno scarse o assenti, e il vento sarà per lo più leggero. I lettori potranno godersi un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.