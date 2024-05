Meteo Milano, le previsioni per il weekend

MeteoWeb

Condizioni meteo a Milano per il weekend:

Le previsioni indicano un fine settimana all’insegna di stabilità e gradevolezza. Le temperature aumenteranno gradualmente, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si consiglia di approfittare del clima mite e della leggera brezza che accompagnerà i milanesi durante il weekend per godersi le giornate all’aperto. L’umidità varierà tra il 47% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016-1021hPa. Ventilazioni leggere provenienti da diverse direzioni accompagneranno le temperature che oscilleranno tra i +14,6°C e i +24,9°C.

Venerdì 10 Maggio

Nella notte a Milano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,6°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1020hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo per il 43% con temperature che saliranno fino a +15,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 6,4km/h. L’umidità si attesterà all’89% e la pressione atmosferica a 1020hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 49% con temperature che raggiungeranno i +21,8°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est a 6,6km/h. L’umidità sarà al 47% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a coprire il cielo per il 50%. Le temperature si abbasseranno a +19°C con un vento che aumenterà la sua intensità provenendo da Est – Sud Est a 14,6km/h. L’umidità salirà al 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Sabato 11 Maggio

Nella notte a Milano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,3°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica a 1020hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +17,7°C con un vento leggero che soffierà da Sud a 3,7km/h. L’umidità si attesterà al 72% e la pressione atmosferica a 1021hPa.

Nel pomeriggio, le poche nuvole copriranno il cielo per il 13% con temperature che raggiungeranno i +23,8°C. Il vento sarà proveniente da Sud Est a 5,5km/h. L’umidità sarà al 48% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 14% con temperature che si abbasseranno a +18,6°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est a 4,6km/h. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1019hPa.

Domenica 12 Maggio

Nella notte a Milano, le poche nuvole copriranno il cielo per il 13%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,7°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +16,2°C con un vento leggero che soffierà da Est a 4km/h. L’umidità si attesterà all’80% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Nel pomeriggio, le poche nuvole copriranno il cielo per il 14% con temperature che raggiungeranno i +24,9°C. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Est a 6,7km/h. L’umidità sarà al 49% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 16% con temperature che si abbasseranno a +18,4°C. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Est a 4,7km/h. L’umidità salirà all’84% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Milano si preannuncia all’insegna di condizioni meteorologiche stabili e gradevoli, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. È consigliabile godersi le giornate all’aperto approfittando del clima mite e della leggera brezza che accompagnerà i milanesi durante il weekend.

