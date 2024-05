Meteo Pachino, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pachino indicano che nei prossimi giorni si avranno condizioni stabili e temperature gradevoli. Lunedì, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole variabile durante la giornata, temperature intorno ai +20°C e venti moderati provenienti da Nord Est. Martedì, il cielo si schiarirà gradualmente con una diminuzione delle nuvole e temperature in aumento fino ai +22,6°C. Mercoledì e giovedì il cielo sarà sereno con poche nuvole, temperature stabili intorno ai +20°C e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Le condizioni meteo saranno ideali per godersi la primavera in Sicilia.

Lunedì 20 Maggio

Nella notte a Pachino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione termica di +20°C. Il vento soffierà a 23km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 33,8km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si ridurrà al 56% con nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +20,4°C e una percezione termica di +20,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 23,3km/h proveniente sempre da Nord Est. L’umidità si manterrà stabile al 81%.

Nel pomeriggio le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una percezione termica di +22°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 23,5km/h da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 77%.

In serata il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +19,4°C con una percezione termica di +19,7°C. Il vento soffierà a 22,5km/h provenendo da Nord Est. L’umidità aumenterà al 90%.

Martedì 21 Maggio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C, con una percezione termica di +19,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,9°C, con una percezione termica di +19,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’86%.

Durante la mattinata il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +20,8°C e una percezione termica di +20,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 24km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si ridurrà al 76%.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà ulteriormente con poche nuvole e una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature saliranno fino ai +22,6°C, con una percezione termica di +22,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 24,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 65%.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,2°C, con una percezione termica di +19,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà dell’84%.

Mercoledì 22 Maggio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C, con una percezione termica di +18,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,2°C, con una percezione termica di +18,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà all’85%.

Durante la mattinata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +19,3°C e una percezione termica di +19,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Est. L’umidità si ridurrà al 74%.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,4°C, con una percezione termica di +20,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 68%.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,2°C, con una percezione termica di +20,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 60%.

Giovedì 23 Maggio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C, con una percezione termica di +18,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,6°C, con una percezione termica di +18,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si alzerà al 72%.

Durante la mattinata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,5°C, con una percezione termica di +18,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 71%.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,5°C, con una percezione termica di +18,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 69%.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +19,4°C con una percezione termica di +19°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 63%.

