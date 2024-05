Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 31 maggio

MeteoWeb

Venerdì 31 Maggio a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e moderate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C durante la notte, salendo gradualmente fino a raggiungere i +22,5°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con un’umidità che si attesterà intorno al 96-97% nelle prime ore del giorno.

Durante la mattina, le previsioni indicano piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà gradualmente nel corso della giornata. Le temperature si alzeranno fino a toccare i +21°C intorno alle 11:00, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà abbastanza alta. Le temperature massime si registreranno intorno ai +22,5°C intorno alle 14:00, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con piogge più deboli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 91-94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 31 Maggio a Padova indicano una giornata all’insegna delle piogge leggere e moderate, con temperature che oscilleranno tra i +15°C e i +22,5°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Padova nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.21 mm 11.9 NE max 26 Grecale 96 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.4 mm 14.9 NE max 32.2 Grecale 97 % 1002 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.51 mm 14.9 ENE max 30.2 Grecale 93 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.7 mm 1 OSO max 17.7 Libeccio 71 % 1003 hPa 12 pioggia moderata +21.2° perc. +21° 1.04 mm 8.4 S max 19.1 Ostro 61 % 1003 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.67 mm 5.9 S max 21.9 Ostro 70 % 1003 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.67 mm 11.7 SSO max 20.8 Libeccio 92 % 1006 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 77 % 4.1 ONO max 7.6 Maestrale 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

