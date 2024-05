Meteo Padova, le previsioni per la prossima settimana 27 – 30 Maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano un inizio settimana con cieli coperti e possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 15,6°C e i 24,1°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 57% e il 91%. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 27 Maggio

Notte: Durante la notte a Padova, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 4,1km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature saliranno fino a 22,1°C, con una brezza leggera da Est – Sud Est a 4,2km/h. L’umidità aumenterà al 63% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime raggiungeranno i 24,1°C, con una brezza leggera da Est – Sud Est a 8km/h. C’è una probabilità del 27% di precipitazioni, ma al momento le precipitazioni sono assenti. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora coperto al 95%. Le temperature scenderanno a 17,2°C, con una leggera brezza da Est – Nord Est a 4,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 49%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità aumenterà al 79% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Martedì 28 Maggio

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17,1°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 47%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,5°C, con una brezza leggera da Nord Ovest a 9,2km/h. Le precipitazioni saranno presenti con un’intensità di 0.97mm, l’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 16,8°C, con una brezza da Nord – Nord Est a 13,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 60%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 85% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora coperto al 99%. Le temperature scenderanno a 15,7°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 7%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità aumenterà all’83% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 29 Maggio

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,8°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 4,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 7%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà dell’83% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 20,1°C, con una brezza leggera da Ovest a 4,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 23°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 5,8km/h. C’è una probabilità del 29% di precipitazioni, ma al momento le precipitazioni sono assenti. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora coperto al 98%. Le temperature scenderanno a 16,6°C, con una bava di vento da Sud – Sud Ovest a 3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà all’84% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 30 Maggio

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,3°C, con una bava di vento da Ovest – Nord Ovest a 2,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 24%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà dell’86% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una bava di vento da Nord – Nord Ovest a 2,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 39%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà dell’88% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature massime saranno di 15,6°C, con una bava di vento da Nord – Nord Est a 3,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 42%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà al 90% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al 70%. Le temperature scenderanno a 15,1°C, con una leggera brezza da Nord Est a 4,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 42%, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà al 91% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un inizio settimana con cieli coperti e possibili precipitazioni, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.