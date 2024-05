Meteo Perugia, le previsioni per domani domenica 5 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Domenica 5 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con picchi del 100% durante la mattina e il primo pomeriggio.

Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +7,2°C e i +18,9°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato per tutta la giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest, con intensità che varierà da una leggera brezza a una brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 21,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 90% durante le prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente fino al 51% nel primo pomeriggio, per poi risalire leggermente verso sera.

La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018hPa per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione verso sera.

In conclusione, Domenica 5 Maggio a Perugia si prospetta una giornata con cielo coperto e temperature fresche, senza precipitazioni. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare leggermente nei giorni successivi, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Perugia.

Tutti i dati meteo di Domenica 5 Maggio a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.3 SSO max 3.1 Libeccio 90 % 1018 hPa 3 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.3 ESE max 1.6 Scirocco 91 % 1018 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 1.7 SSO max 2.4 Libeccio 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.1° Assenti 6.7 OSO max 12 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.7° Assenti 7.8 SO max 15.4 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 12.3 OSO max 18.2 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 7.3 OSO max 7.5 Libeccio 76 % 1016 hPa 21 poche nuvole +10.2° perc. +9.4° Assenti 5.7 S max 5.7 Ostro 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:19

