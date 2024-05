Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani domenica 19 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 19 Maggio a Piazza Armerina mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 98%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +20°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 74% e temperature che raggiungeranno i +28,1°C. Durante la sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa intorno al 97% e temperature intorno ai +18,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 93%, e le temperature si manterranno intorno ai +15,7°C. Il vento soffierà con intensità variabile durante la giornata, con raffiche leggere principalmente da Nord Est.

Le precipitazioni saranno assenti durante la maggior parte della giornata, ad eccezione di una leggera pioggia prevista per le prime ore del mattino, con un’intensità di 0.15mm.

L’umidità si manterrà su valori medi intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1013hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Piazza Armerina si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 7.5 NNE max 8.5 Grecale 73 % 1012 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.3 NNE max 4.9 Grecale 65 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° prob. 12 % 4.7 SO max 6.7 Libeccio 49 % 1013 hPa 10 nubi sparse +27.9° perc. +27.2° prob. 8 % 7.1 SE max 9.7 Scirocco 33 % 1011 hPa 13 cielo coperto +29.5° perc. +28.2° prob. 1 % 13.5 S max 19.3 Ostro 29 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +25.2° perc. +24.8° 0.15 mm 7 SE max 13.8 Scirocco 40 % 1010 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 9.6 NE max 11.7 Grecale 65 % 1010 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 7 % 10.8 NE max 13.4 Grecale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:10

