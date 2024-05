Meteo Pisa, le previsioni per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Pisa indicano condizioni stabili e temperature gradevoli. Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno o poche nuvole, ideale per attività all’aperto, con temperature che si manterranno intorno ai +22,6°C nel pomeriggio. Domenica, invece, vedrà un cielo coperto con possibilità di piogge leggere, temperature intorno ai +22,9°C nel pomeriggio e umidità al 64%. In generale, il weekend sarà all’insegna della tranquillità, salvo qualche pioggia domenicale.

Venerdì 17 Maggio

Nel corso della notte a Pisa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con venti moderati e un’umidità al 84%.

La mattina proseguirà con cielo sereno, ma verso le ore 08:00 è prevista una leggera pioggia con una probabilità del 1%. Le temperature saliranno fino a +18°C, con una percezione di +18°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 18km/h, con raffiche fino a 24,6km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo tornerà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 22,4km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 58% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

La sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo fino a +14°C. Il vento sarà debole proveniente da Est, con un’umidità che raggiungerà l’84% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Sabato 18 Maggio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno fino a +13,7°C, con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità sarà al 85% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +18°C. Il vento soffierà da Est a 8km/h, con un’umidità al 66%. Le condizioni rimarranno stabili con pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest, con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature in calo fino a +15,3°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est, con un’umidità che raggiungerà il 79% e una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Domenica 19 Maggio

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una brezza leggera da Est. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

La mattina proseguirà con cielo coperto e umidità al 100%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est, con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +22,9°C. Il vento sarà leggero da Ovest – Nord Ovest, con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere e temperature intorno ai +17,4°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Est, con un’umidità che raggiungerà l’88% e una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Pisa si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, con la possibilità di piogge leggere nella giornata di Domenica. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno o poche nuvole, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

