Meteo Rovigo, le previsioni per domani sabato 25 maggio

MeteoWeb

Sabato 25 Maggio a Rovigo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge moderate che tenderanno a diminuire nel corso della mattina, lasciando spazio a nubi sparse. Nel pomeriggio, è prevista la persistenza di piogge leggere, mentre in serata il cielo si presenterà coperto con probabilità di precipitazioni in calo.

Durante la notte, le nuvole saranno presenti con una copertura del cielo che varierà tra il 91% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una leggera sensazione di freddo percepita di +14°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 11km/h, con raffiche fino a 15,3km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con probabilità di precipitazioni che si manterranno intorno al 30-40%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +22°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Est, con una velocità che si attesterà intorno ai 10km/h.

Nel pomeriggio, le piogge leggere saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una sensazione di freddo percepita leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra Sud Est e Sud Ovest, e una velocità intorno ai 5km/h.

In sera, il cielo si presenterà coperto con probabilità di precipitazioni in calo rispetto al pomeriggio. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +16°C, con una sensazione di freddo percepita simile. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 25 Maggio a Rovigo indicano una giornata instabile con piogge leggere e nubi sparse alternate a schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello per eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Rovigo.

Tutti i dati meteo di Sabato 25 Maggio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14° perc. +13.9° prob. 24 % 11.5 NNE max 19 Grecale 93 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.24 mm 11.4 NNE max 20.7 Grecale 95 % 1017 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 34 % 13.5 NE max 18.3 Grecale 82 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.47 mm 9.8 NE max 8.2 Grecale 66 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +22.7° perc. +22.6° 0.83 mm 4.8 NE max 4.1 Grecale 60 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +22° perc. +21.9° 0.71 mm 4.8 SSE max 3.6 Scirocco 64 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 23 % 7.7 OSO max 7.8 Libeccio 81 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 4 % 11.2 ONO max 20.3 Maestrale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.