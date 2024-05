Meteo Terni, le previsioni per domani lunedì 6 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 6 Maggio a Terni indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 100% durante le prime ore del mattino e nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori minimi intorno ai +10,8°C nelle prime ore del mattino e massime che raggiungeranno i +22,6°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di comfort termico per l’intera giornata.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest, con intensità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo punte massime intorno ai 18km/h. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, mantenendo un clima piuttosto tranquillo.

Le precipitazioni saranno praticamente assenti per l’intera giornata, con una probabilità che si attesterà intorno al 2% solo nel primo pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, con valori che oscilleranno tra il 46% e il 69%.

In conclusione, Lunedì 6 Maggio a Terni si prospetta una giornata con cielo coperto, temperature miti e venti moderati. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, garantendo una giornata stabile dal punto di vista meteorologico. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno nella media stagionale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 6 Maggio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.5° perc. +11° Assenti 5.3 SE max 5.3 Scirocco 89 % 1017 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 4.8 SE max 4.8 Scirocco 89 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° Assenti 3.9 SSE max 6.4 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.3° Assenti 7.3 SSO max 11.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +21.9° Assenti 10 SSO max 15.6 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° prob. 2 % 12.2 SSO max 18 Libeccio 50 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 2 % 6.7 SSO max 6.9 Libeccio 77 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 6.4 SSE max 7.1 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.