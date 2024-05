Meteo Treviso, le previsioni per domani domenica 19 maggio

MeteoWeb

Domenica 19 Maggio a Treviso si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 0% e il 76%, con prevalenza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +13,6°C e i +22,7°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord a Sud.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno comprese tra i +14,2°C e i +21,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 76%, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est, con una velocità che raggiungerà i 9,9km/h. La sera vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa al 41%, con temperature che si attesteranno sui +16,8°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 19 Maggio a Treviso indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature gradevoli e vento moderato. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza fenomeni atmosferici significativi in vista.

Tutti i dati meteo di Domenica 19 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 9.1 NNE max 9.2 Grecale 85 % 1012 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 1 % 6 NNE max 6.3 Grecale 85 % 1012 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 5.7 NE max 6.1 Grecale 71 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 7.1 SE max 5.2 Scirocco 61 % 1013 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° prob. 21 % 7.1 SSE max 5.6 Scirocco 58 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 21 % 9.7 SSE max 6.8 Scirocco 66 % 1010 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° prob. 3 % 4.3 SSE max 4.8 Scirocco 82 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 7 % 4.2 NNE max 4.6 Grecale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.