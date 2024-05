Meteo Treviso, le previsioni per domani giovedì 30 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Giovedì 30 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con nubi sparse, e la temperatura si attesterà intorno ai +16°C. La velocità del vento sarà di circa 3,8km/h proveniente da Nord.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e una probabilità di pioggia che si manterrà alta intorno al 90%. Le temperature massime saranno intorno ai +17°C.

In serata, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa rimarrà molto elevata e le temperature si manterranno intorno ai +15°C.

In conclusione, per Giovedì 30 Maggio a Treviso sono previste precipitazioni persistenti e una copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 30 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 9 % 7.7 NE max 7.7 Grecale 82 % 1010 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 22 % 7.2 NE max 8.2 Grecale 86 % 1010 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 49 % 6.7 ENE max 7.1 Grecale 74 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.64 mm 3.3 ESE max 6 Scirocco 75 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.44 mm 9.3 NE max 11.3 Grecale 77 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.71 mm 17.1 NE max 24.9 Grecale 89 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.17 mm 13.7 NE max 25.7 Grecale 94 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.15 mm 11.8 NE max 23.1 Grecale 94 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 05:24 e tramonta alle ore 20:53

