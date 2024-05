Meteo Treviso, le previsioni per domani lunedì 13 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Lunedì 13 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere. La temperatura massima si attesterà sui 21,8°C durante la mattina, mentre la minima sarà di 16°C durante la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche vivaci durante la sera.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere con una probabilità del 55%. La temperatura si manterrà intorno ai 21°C, con una percezione di 21,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 11km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non cambieranno significativamente, con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura massima si attesterà sui 21,2°C con una percezione di 20,8°C. La probabilità di piogge sarà del 56%, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est a 11,5km/h.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura calerà fino a 16°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7km/h provenienti da Est – Nord Est.

In conclusione, Lunedì 13 Maggio a Treviso sarà caratterizzato da cielo coperto e piogge leggere per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno miti, con un leggero calo durante la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di essere preparati a piogge intermittenti durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 13 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 6.9 NE max 7.2 Grecale 69 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 14 % 9.6 NE max 12.1 Grecale 71 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 11 % 8.9 ENE max 11.2 Grecale 65 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +21.4° 0.21 mm 11 ESE max 10.2 Scirocco 55 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +20.8° 0.13 mm 11.5 SSE max 10.5 Scirocco 56 % 1014 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° prob. 45 % 12 ENE max 14 Grecale 59 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 13 % 11 ENE max 20.7 Grecale 76 % 1013 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 7 % 9 NE max 15.5 Grecale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:36

