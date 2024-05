Meteo Trieste, le previsioni per domani giovedì 23 maggio

MeteoWeb

Giovedì 23 Maggio a Trieste si prevedono condizioni meteo variabili con alternanza di cielo sereno e piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +13,4°C e i +21,4°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo resterà sereno con un aumento della copertura nuvolosa verso le ore 08:00 quando è prevista una pioggia leggera. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +21,4°C.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una probabilità di precipitazioni che varierà tra il 14% e il 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le piogge leggere proseguiranno con una diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore 20:00. Le temperature caleranno leggermente fino a raggiungere i +14,1°C.

In base alla situazione attesa per Giovedì 23 Maggio, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere previste durante la giornata. Tuttavia, le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei giorni successivi, con un aumento della temperatura e una diminuzione delle precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per Trieste per i prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° prob. 5 % 8.8 E max 8.8 Levante 90 % 1015 hPa 3 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 8.6 E max 8.3 Levante 89 % 1016 hPa 6 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.1 E max 5.8 Levante 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +21° prob. 41 % 4.8 OSO max 7.5 Libeccio 58 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.44 mm 13.4 SO max 14.1 Libeccio 70 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.6 mm 9.3 SSO max 15.7 Libeccio 76 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.6 mm 6.4 SSO max 10.5 Libeccio 89 % 1016 hPa 21 cielo sereno +14.8° perc. +14.8° prob. 39 % 7.6 ESE max 7.7 Scirocco 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 20:41

