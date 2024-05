Milano: la Polizia ricorda Vincenzo Raiola nel 25esimo anniversario della scomparsa

MeteoWeb

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – All?alba i poliziotti del V turno delle volanti della Questura di Milano hanno ricordato Vincenzo Raiola. Nel 1999 in via Imbonati 78, il giovane agente scelto, Medaglia d?oro alla memoria, perse la vita dieci giorni dopo essere rimasto ferito in un conflitto a fuoco con dei rapinatori che avevano tentato di assaltare un furgone portavalori blindato.

L?alba del quartiere Dergano si è illuminato di blu, quel colore che i colleghi di Vincenzo, dei quali alcuni tuttora in servizio, vestono e portano in tutti i quartieri di Milano con la divisa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.