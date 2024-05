Milano: Vincenzo Onorato e figli chiedono di patteggiare in inchiesta bancarotta

MeteoWeb

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Vincenzo Onorato e i figli Achille e Alessandro, accusati di bancarotta dalla procura di Milano, hanno chiesto di patteggiare. Assistiti dall’avvocato Pasquale Pantano, Vincenzo Onorato ha chiesto di patteggiare a 3 anni e 10 mesi, proposti 2 anni (pena sospesa) per i figli. La richiesta ha ottenuto il parere favorevole del procura e ora spetta al gup Luigi Iannelli decidere. L’udienza è fissata per il prossimo 9 ottobre.

Gli Onorato, nel corso delle vicende fallimentari del gruppo, hanno versato somme considerevoli per ripianare i debiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.