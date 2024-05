Mo: al Jazeera, ‘in corso combattimenti nel campo di Balata, in Cisgiordania’

MeteoWeb

Ramallah, 24 mag. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo di Balata, in Cisgiordania, demolendo le infrastrutture e facendo irruzione nelle case. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Il raid ha provocato scontri nel campo, anche se non sono state ancora registrate vittime o arresti.

L?incursione fa parte di un altro ciclo di raid da parte delle forze israeliane in Cisgiordania – scrive al Jazeera – che in precedenza avevano preso d?assalto aree all?interno dei governatorati di Hebron, Tulkarem, Ramallah e el-Bireh.

