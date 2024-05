Mo: Consiglio Difesa, applicare diritto umanitario e Convenzione Ginevra

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa “ha condannato nuovamente l?aggressione del movimento terroristico Hamas a Israele, che ha innescato pericolose spirali di violenza, rischiando di compromettere ogni tentativo di dialogo tra i Paesi della regione. Lo scenario che si è delineato, con la reazione militare di Israele e il conseguente impatto sulla popolazione civile, rende sempre più grave la situazione umanitaria nei territori della Striscia di Gaza, con spostamenti forzati di ingenti masse di popolazione in condizioni molto critiche. La Repubblica italiana è impegnata a contribuire nel fornire aiuto alla popolazione coinvolta, con gli attori istituzionali e della società civile, e invoca l?applicazione del diritto umanitario e in particolare delle Convenzioni di Ginevra relative alla protezione dei malati e dei feriti, del personale medico e degli ospedali”. È quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“In relazione al conflitto in atto nel Medio Oriente, il Consiglio -prosegue la nota- reputa indispensabile l?immediato rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas, la cessazione delle ostilità da ambo le parti e la ricerca di percorsi di dialogo e di convivenza lungo l?unica strada ragionevole: la soluzione dei ‘due popoli, due Stati’. Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione lungo la Linea Blu che separa il Libano da Israele, presidiata dai militari della missione Unifil delle Nazioni unite”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.