Mo: Francia, ‘Israele ponga fine a operazioni a Rafah’

MeteoWeb

Parigi, 11 mag. (Adnkronos) – La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all?operazione Rafah, di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l?attacco israeliano nella città meridionale della Striscia lanciato martedì e ha descritto l?operazione militare come una minaccia di ?causare una situazione catastrofica per la popolazione civile di Gaza?.

Il ministero ha affermato che i civili a Gaza non hanno ?nessuna zona sicura? e ha invitato Israele a fermare l?offensiva militare contro Rafah e a tornare ai negoziati, ?l?unica via possibile per portare al rilascio immediato degli ostaggi e ottenere un cessate il fuoco duraturo?.

La Francia ha anche invitato Israele a riaprire i valichi di frontiera di Rafah tra Gaza e l?Egitto, in modo che gli aiuti umanitari possano entrare nel territorio palestinese, e ha denunciato gli attacchi dei coloni israeliani alle spedizioni di aiuti destinati a Gaza, aggiungendo che le autorità israeliane dovrebbero porre fine alla ?violenza dei coloni?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.