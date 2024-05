Mo: Fratoianni, ‘in Ue si discute di sanzioni verso governo Israele, finalmente’

MeteoWeb

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “In Europa si apre la discussione sull?accordo di associazione tra Ue e Israele che prevede la possibilità di sospenderlo in caso di gravi violazioni dei diritti umani. E oggi per la prima volta al Consiglio dei ministri degli Esteri si è discusso di sanzioni nei confronti del governo di Israele. Finalmente. Da mesi, nel Parlamento italiano, siamo gli unici a porre queste due istanze”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Ora, a maggior ragione, – conclude Fratoianni – il governo Meloni batta un colpo se non vuole continuare a rendersi complice del criminale Netanyahu”.

