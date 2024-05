Mo: Giordania, ‘coloni israeliani attaccano convoglio aiuti verso valico Erez’

MeteoWeb

Gaza, 7 mag. (Adnkronos) – La Giordania afferma che i coloni israeliani hanno attaccato un convoglio di aiuti umanitari in viaggio verso il valico di Erez nel nord di Gaza e “manomesso il suo contenuto” nel secondo incidente simile in meno di una settimana.

Il portavoce del ministero degli Esteri Sufyan Qudah ha detto che il convoglio, che ha attraversato la Cisgiordania e che proveniva dalla Giordania, è poi riuscito a continuare il suo viaggio e raggiungere la sua destinazione a Gaza.

?La Giordania ritiene Israele responsabile dell?attacco da parte di coloni estremisti. Questo costituisce una violazione dei suoi obblighi legali come potenza occupante?, ha detto Qudah.

