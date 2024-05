Mo: giornalisti arrestati a Tel Aviv perché sospettati di lavorare per al Jazeera

MeteoWeb

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – I giornalisti del quotidiano londinese Al-Araby Al-Jadeed sono stati arrestati ieri sera dalle autorità israeliane durante le proteste per chiedere un accordo per il rilascio dei prigionieri. Lo riporta il Times of Israel. Citando post sui social media, il quotidiano israeliano ha affermato che i giornalisti sono stati trattenuti perché sospettati di lavorare per al Jazeera, recentemente bandita in Israele.

