Mo: Halevi, ‘Idf pronto a operazioni pericolose per riportare indietro corpi ostaggi’

MeteoWeb

Tel Aviv, 21 mag. (Adnkronos) – “Siamo pronti a condurre operazioni pericolose e complicate per riportare i corpi degli ostaggi in Israele”. Lo ha detto il capo di stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, in visita a Jabalya nella Striscia di Gaza, dove ha parlato con i comandanti che hanno preso parte alle operazioni di salvataggio per restituire i corpi degli ostaggi a Israele.

Halevi ha osservato che la missione dell’Idf era quella di “uccidere quanti più leader di Hamas e quanti più terroristi possibile e distruggere le loro infrastrutture”. Questa pressione, ha affermato, “ci aiuterà anche per la restituzione degli ostaggi vivi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.