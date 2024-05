Mo: Idf, ‘3 soldati israeliani uccisi e 7 feriti’

MeteoWeb

Tel Aviv, 29 mag. (Adnkronos) – L’Idf ha annunciato che tre soldati sono stati uccisi nella Striscia di Gaza e altri sette sono rimasti feriti in numerosi incidenti in tutta la Striscia.

Tutti e tre i soldati facevano parte del 50° battaglione della Brigata Nahal. I sette soldati feriti provengono tutti da unità diverse, sono rimasti feriti in incidenti separati lungo la Striscia e sono stati classificati come gravemente feriti.

