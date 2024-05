Mo: Israele ordina l’evacuazione di altri quartieri orientali di Rafah

MeteoWeb

Gaza, 11 mag. (Adnkronos) – L?esercito israeliano ha ampliato il suo ordine di evacuazione per Rafah, comunicando ai residenti dei quartieri designati della zona orientale della città di al-Jnaina, Khirbet al-Adas e al-Adari, e del campo di Shaboura di abbandonarli urgentemente.

In un post su X, il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha detto ai residenti di ?dirigersi immediatamente verso l’area umanitaria ampliata di al-Mawasi?.

