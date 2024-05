Mo: scoperti 80 corpi in fosse comuni presso l’ospedale al-Shifa

MeteoWeb

Gaza, 11 mag. (Adnkronos) – I corpi di 80 palestinesi sono stati scoperti in tre fosse comuni presso l’ospedale al-Shifa. Sale così a a 520 il numero totale di corpi ritrovati in diversi luoghi comuni di sepoltura in tutta Gaza in seguito al ritiro delle forze israeliane dalle zone stesse, secondo il Ministero della Sanità della Striscia.

Ci sono ?prove concrete? che alcune delle vittime siano state ?giustiziate? a distanza ravvicinata, con ferite da arma da fuoco trovate nelle loro teste e nel petto, ha riferito il ministero.

