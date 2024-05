Mo: volontari medici arrestati dopo aver tentato di infiltrare palestinesi in Israele

MeteoWeb

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – Due volontari di un’organizzazione medica privata sono stati arrestati al checkpoint di Ofer, vicino a Gerusalemme dopo aver tentato di infiltrare palestinesi in Israele. Lo scrive Ynet News, secondo cui i due, alla guida di un’ambulanza privata “Hadera”, hanno tentato di evitare l’ispezione sostenendo che erano diretti verso il luogo di un incidente stradale. Dopo che le guardie di sicurezza al posto di blocco si sono rifiutate di far passare l’ambulanza, uno di loro che ha aperto la porta sul retro dell’ambulanza ha trovato otto palestinesi che non avevano il permesso di entrare in Israele. I due volontari e gli otto palestinesi sono stati arrestati.

