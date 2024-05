Napoli: malore in un cantiere, muore operaio 37enne

MeteoWeb

Napoli , 24 mag. – (Adnkronos) – Accusa un malore, operaio muore mentre lavora in un cantiere: aperta un’inchiesta. Oggi pomeriggio a Mugnano di Napoli, i carabinieri sono intervenuti a via Nenni in un cantiere stradale dove poco prima, verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio, era deceduto un operaio 37enne. Sul posto sono intervenuti anche il persone dell’ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, medico legale e pm di turno della procura di Napoli Nord. È stato disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. La ditta stava effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione. Dai primi accertamenti la vittima pare fosse assunta regolarmente.

