Natalità: Casini, ‘solidarietà a Roccella, episodio inammissibile’

MeteoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Gli spazi per dissentire ci sono e comunque vanno sempre garantiti. Ma il confine invalicabile è la libertà di parola per tutti. Ciò che è accaduto ieri alla ministra Eugenia Roccella è inammissibile. A lei va non solo la mia totale solidarietà, ma dovrebbe andare senza se e senza ma anche quella di tutte le forze di opposizione. Peraltro, le stesse dovrebbero meditare molto seriamente: questi episodi minano in modo irreversibile la credibilità di chi non se ne dissocia con chiarezza”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.