Onu: Mattarella, ‘Agenda 2030 non è esercizio per sognatori’

MeteoWeb

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “Sempre più spesso, pur in presenza del riaprirsi di un contenzioso Est-Ovest, si sente evocare come rinnovato elemento di competizione internazionale la contrapposizione tra Nord e Sud globali, che qualcuno vorrebbe strumentalmente interpretare come contrapposizione tra Occidente e resto del mondo. Viene evocato il tema delle profonde disuguaglianze economiche e sociali presenti. Tema che ha trovato un primo importante passo sulla strada della affermazione di principi di giustizia internazionale, con la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati, approvata dall?Assemblea generale nel 1974. L?Agenda 2030, con il perseguimento dei suoi obiettivi, non è esercizio ‘burocratico’ per sognatori ma corrisponde alla vocazione dell?Onu di raggiungere un progresso globale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.