Onu: Mattarella, ‘critiche legittime ma occorre maggiore impegno Stati’

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “Le prove globali che tutti affrontiamo richiedono una risposta collettiva e ordinata da parte della comunità internazionale. In questo quadro, l’Onu è l’istituzione-piattaforma universale, inclusiva e legittima per affrontare queste sfide. Si odono critiche, legittime e talvolta non infondate, circa il funzionamento delle Nazioni Unite. Tutti vorremmo di più dal sistema onusiano, senza tuttavia sovente essere disposti, a nostra volta, a dare di più, affidandogli compiti, responsabilità e mezzi in grado di potenziarne l?efficacia di azione, senza essere sottoposti al gioco di veti reciproci che rischia di paralizzarne la vita”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

