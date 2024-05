Onu: Mattarella, ‘fulcro governance mondiale per evitare tragedie a umanità’

MeteoWeb

(Adnkronos) – “La pretesa di piegare le Nazioni unite a singoli spregiudicati interessi -lo stesso obiettivo principale della Carta viene messo costantemente in discussione- non può metterne in dubbio la universalità e le sue ragioni fondanti. La scelta dell’Italia si declina nel convinto sostegno all’azione delle Nazioni unite, fulcro di quella architettura di governance mondiale che, sola, può evitare tragedie ulteriori all?umanità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

