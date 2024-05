MeteoWeb

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – ?Nel 2024 non c?è spazio per discriminazione e omofobia?. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi, ripostando una card del partito ?Libera frociaggine in libero Stato? dopo le parole del Papa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.