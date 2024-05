Pd: Nicita, ‘vile attacco a sede dem a Siracusa’

MeteoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – ?La mia solidarietà e il mio sostegno al Pd Siracusa, la cui sede è stata derubata nel corso della notte. Un bottino misero per i ladri e un danno enorme per la nostra comunità democratica sul territorio, a cui è stata sottratta diversa attrezzatura, ancora più fondamentale in questo periodo di campagna elettorale. Porte divelte e vetri infranti: un vile attacco che voglio sperare privo di alcun intento intimidatorio. Confidiamo nelle forze di polizia per individuare chi ha commesso questo triste atto vandalico, recuperare la refurtiva e limitare le conseguenze di questo triste inconveniente. Forza Siracusa, più forti e uniti che mai!?. Così Antonio Nicita, candidato Pd alle europee nelle Isole, a seguito delle prime notizie sull?episodio di vandalismo avvenuto ai danni della sede del Partito Democratico a Siracusa durante la scorsa notte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.