Pil: Foti, ‘sprone per continuare con rilancio economico’

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Positivi e lusinghieri i risultati sull?economia italiana. Il Pil dell?Italia, secondo le ultime stime dell?Istat, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% nei confronti del primo trimestre del 2023. Insieme agli ultimi dati sull? occupazione diffusi ieri -che in Italia sfonda il tetto di +516 mila unità rispetto allo scorso anno e 84 mila rispetto al mese di marzo- questi numeri certificano solo una cosa: non solo la crescita del Pil è determinata dai consumi delle famiglie e dagli investimenti, che sono aumentati, ma anche che dalle efficaci politiche e riforme strutturali messe in campo dal Governo Meloni, che stanno producendo i risultati sperati”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Queste cifre -aggiunge- sono uno sprone per continuare su questa strada per il rilancio economico della nostra nazione, una nazione che guarda al futuro con ottimismo e fiducia”.

