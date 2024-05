Pnrr: P. De Luca (Pd), ‘Meloni e Fitto fanno flop, a rischio target di giugno’

MeteoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Sul Pnrr l?accoppiata Meloni Fitto fa flop, a un mese dal termine dei nuovi target di giugno, solo il 28% degli investimenti viaggia nei tempi previsti”. Così il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca, commenta l?analisi condotta per il Sole 24 Ore dall’Osservatorio Recovery Plan di Fondazione Promo Pa e Università di Tor Vergata.

“Purtroppo, come abbiamo già denunciato nei giorni scorsi, il raggiungimento dei 39 obiettivi della sesta rata è seriamente a rischio e questo è molto preoccupante perché compromette molti investimenti in tutta Italia e potrebbe far saltare l’erogazione della rata da 9,5 miliardi. Sarebbe un disastro che si aggiunge ai danni provocati dai tagli della rimodulazione già operata da Fitto. Chiediamo quindi al governo di riferire e chiarire una volta per tutte in Parlamento lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento e delle motivazioni e responsabilità di questi incomprensibili ritardi”.

