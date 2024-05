Politica: Casellati, ‘odio social non risparmia nessuno, solidarietà a Segre e Gualtieri’

MeteoWeb

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “L’odio sui social non risparmia nessuno e continua ad avvelenare questa società. La condanna non basta più, bisogna agire contro chi, trincerandosi dietro uno schermo e una tastiera, continua a fomentare la rabbia sociale e istigare alla violenza. Questa piaga ha raggiunto livelli intollerabili. La tecnologia sia alleata del dialogo e non di chi fa dell’odio un mestiere. Solidarietà a Liliana Segre, la cui storia personale merita il rispetto e l’ammirazione di tutti noi, e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, impegnato nella riqualificazione di uno dei quartieri più difficili della nostra Capitale”. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

