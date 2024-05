Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani domenica 12 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio ad Agrigento prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature massime raggiungeranno i 20-21°C. Anche in serata il meteo sarà favorevole, con cielo sereno e temperature intorno ai 16-17°C.

Durante la notte, le temperature scenderanno leggermente, ma il cielo resterà per lo più sereno con qualche nube sparsa. Le minime si attesteranno intorno ai 14-15°C.

In generale, la giornata di Domenica ad Agrigento si prospetta piacevole e primaverile, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo. Le condizioni meteo saranno stabili e non sono previste precipitazioni significative.

Guardando oltre, per i prossimi giorni ad Agrigento sembra che il bel tempo continuerà, con temperature che si manterranno piuttosto miti e cieli generalmente sereni. Quindi, se hai in programma attività all’aperto, Domenica potrebbe essere il momento perfetto per goderti una giornata all’aria aperta in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 8.7 ENE max 8.7 Grecale 72 % 1018 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 8.8 ENE max 8.6 Grecale 72 % 1018 hPa 6 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 5.4 NE max 5.5 Grecale 63 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 8.9 S max 7.3 Ostro 55 % 1019 hPa 12 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 14.4 S max 13.3 Ostro 60 % 1019 hPa 15 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 12.7 S max 12.1 Ostro 64 % 1018 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.7 E max 7.3 Levante 78 % 1018 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 9.5 E max 10.3 Levante 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.