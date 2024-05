Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 21 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 21 Maggio ad Aosta prevedono una giornata caratterizzata da piogge moderate durante la mattina e il primo pomeriggio, con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C durante la notte, per poi scendere leggermente durante la mattina, arrivando a +11,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, con una sensazione di freddo che accompagnerà la giornata. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 2,4km/h e i 12,2km/h, con raffiche fino a 12,2km/h. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con intensità variabile e un’umidità che si manterrà intorno al 97%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e una probabilità di piogge più bassa rispetto alla mattina. Il cielo rimarrà comunque coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +16,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con una velocità che si attesterà intorno ai 8,6km/h.

Nella serata, il cielo inizierà a schiarirsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 8% e la presenza di poche nuvole. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, arrivando a +10,1°C, con una sensazione di freddo più marcata. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Nord Ovest, con una velocità intorno ai 10,2km/h.

In base alla situazione attesa per Martedì 21 Maggio, si prevede che nei prossimi giorni ad Aosta le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una maggiore presenza di schiarite. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e monitorare gli aggiornamenti per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.58 mm 2.8 OSO max 3.4 Libeccio 92 % 1009 hPa 4 pioggia moderata +12.3° perc. +12.1° 2.21 mm 4.8 ONO max 6.6 Maestrale 97 % 1009 hPa 7 pioggia moderata +11.6° perc. +11.4° 2.51 mm 8.8 O max 12.2 Ponente 97 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +12.9° perc. +12.6° 1.48 mm 7.9 O max 11.8 Ponente 90 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +16.1° perc. +15.6° 0.2 mm 8.2 NO max 12.3 Maestrale 72 % 1007 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 53 % 8.9 NO max 12.7 Maestrale 67 % 1008 hPa 19 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° prob. 3 % 9.4 NO max 8.1 Maestrale 80 % 1010 hPa 22 poche nuvole +10.3° perc. +9.6° Assenti 9.2 ONO max 10 Maestrale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:05

