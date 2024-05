Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani giovedì 16 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio ad Aosta prevedono una giornata caratterizzata da pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,8°C durante la notte, con una leggera diminuzione fino a +9,4°C nelle prime ore del mattino. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, senza sensazioni termiche particolarmente diverse. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 7,6km/h.

Nel corso della mattina, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +12,8°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa sarà ancora molto alta, con umidità che si attesterà intorno all’88%. Il vento proveniente dall’Est soffierà a una velocità di 10km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +15,6°C intorno alle 12:00, per poi mantenersi stabili nel corso del pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1005hPa.

In serata, la situazione non cambierà, con pioggia leggera e temperature che si abbasseranno leggermente fino a +10,1°C intorno alle 23:00. Il vento proveniente dall’Ovest soffierà a una velocità di 7,1km/h, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno su valori freschi, con venti leggeri che non dovrebbero influenzare in modo significativo le condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare una giornata umida e piovosa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +9.7° perc. +9.7° 0.16 mm 0.5 ESE max 2.3 Scirocco 99 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +9.7° perc. +9.7° 0.42 mm 4.7 E max 7.6 Levante 99 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +10.6° perc. +10.2° 0.17 mm 4.1 E max 7.9 Levante 97 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.35 mm 7.5 ESE max 10.3 Scirocco 80 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +15.2° perc. +14.7° 0.34 mm 10.3 ESE max 10.8 Scirocco 75 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.28 mm 4.6 ESE max 5.8 Scirocco 90 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +11.5° perc. +11.2° 0.28 mm 4.8 O max 6 Ponente 95 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +10.3° perc. +9.9° 0.13 mm 6.7 O max 8.9 Ponente 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:59

